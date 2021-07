Il Dl Cybersecurity sarà approvato in Italia entro Agosto. Cosa cambia? (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Dl Cybersecurity passa al Senato dove dovrà essere approvato entro il 13 Agosto. sarà la nuova Agenzia ad hoc a predisporre la strategia nazionale di cibersicurezza. L’Aula della Camera ha approvato con 388 sì e un solo voto contrario (35 gli astenuti) il Dl cybersicurezza. Il provvedimento definisce, in particolare, l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, modificando, tra l’altro, il decreto legge del 2019 con il quale era stato introdotto il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tra i voti favorevoli figurano anche ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Dlpassa al Senato dove dovrà essereil 13la nuova Agenzia ad hoc a predisporre la strategia nazionale di cibersicurezza. L’Aula della Camera hacon 388 sì e un solo voto contrario (35 gli astenuti) il Dl cybersicurezza. Il provvedimento definisce, in particolare, l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, modificando, tra l’altro, il decreto legge del 2019 con il quale era stato introdotto il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tra i voti favorevoli figurano anche ...

