Il cloud di Stato parlerà italiano Ma dietro ci saranno i Big americani

(Di giovedì 29 luglio 2021) A ciascuno il suo. E l’Italia avrà il suo spazio dove migrare i dati informatici della Pubblica amministrazione. Il Paese da tempo lavora alla creazione di una nuvola che funga da incubatore per le amministrazioni, centrali o periferiche che siano. Ora il velo potrebbe finalmente alzarsi. Un velo tricolore, visto che con ogni probabilità ilsovrano sarà gestito, in prima linea, da operatori italiani. Tanto che finora le cordate pronte a candidarsi al progetto, finanziato dal Pnrr con 900 milioni, sono due e autarchiche: il duo Aruba-Almaviva e il quartetto Cdp, Sogei, Tim, Leonardo. Tutto, ha raccontato oggi Repubblica, parte dalla gara ...

Advertising

darkstorm_cloud : @Secco_McGregory @lipsfullofscar AHAHAHAHAHAHA dillo al mio stomaco?? Infatti il mio pranzo di oggi è stato letteral… - AA31192Patriota : RT @LaVeritaWeb: Vengono rinviati alcuni impegni presi a sostegno del Recovery plan malgrado le assicurazioni di Mario Draghi. In difficolt… - Irpa_ : ??Ultimo aggiornamento #OSD prima delle vacanze estive: @bc_carotti si occupa di cloud computing e PNRR, qui:… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Vengono rinviati alcuni impegni presi a sostegno del Recovery plan malgrado le assicurazioni di Mario Draghi. In difficolt… - AleZorer : PA nel cloud: lo stato dell’arte, dagli Usa all’Europa -

Ultime Notizie dalla rete : cloud Stato

Formiche.net

di Sara Cunial Il decreto - legge sulla cybersicurezza è un vero e proprio COLPO DIche darà poteri illimitati al Presidente del Consiglio esautorando definitivamente il ruolo ... 5G,? e chi ...L'edificio èprogettato per consumare solo 7 kilowatt - ora per metro quadro all'anno - quasi ... prodotti connessi dal campo al, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ...“RISE with SAP” permette di accelerare le trasformazioni aziendali nel cloud e che amplia la disponibilità dei servizi SAP disponibili su Google Cloud.Nel secondo trimestre 2021 la holding di Mountain View ha ottenuto una crescita di ricavi del 62% anno su anno, anche per merito di servizi cloud e pubblicità su YouTube.