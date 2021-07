Il Chelsea fa sul serio: offerta da impazzire per Lukaku (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Chelsea continua la ricerca ad un nuovo attaccante ed è pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di un calciatore di primissima fascia. I Blues si sono messi in fila per i migliori giocatori in circolazione, ma le trattative sono tutte in salite. Il nome in cima alla lista è sempre stato quello di Haaland, ma la maxi-offerta è stata rifiutata dal Borussia Dortmund. Si è valutata anche la pista che porta a Kane, ma anche in questo l’assalto non ha portato i frutti sperati. Il club inglese ha deciso di guardare in Italia ed il nome è ovviamente quello di Lukaku dell’Inter. La risposta di Lukaku Foto di Anatoly ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilcontinua la ricerca ad un nuovo attaccante ed è pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di un calciatore di primissima fascia. I Blues si sono messi in fila per i migliori giocatori in circolazione, ma le trattative sono tutte in salite. Il nome in cima alla lista è sempre stato quello di Haaland, ma la maxi-è stata rifiutata dal Borussia Dortmund. Si è valutata anche la pista che porta a Kane, ma anche in questo l’assalto non ha portato i frutti sperati. Il club inglese ha deciso di guardare in Italia ed il nome è ovviamente quello didell’Inter. La risposta diFoto di Anatoly ...

