Il capo del Pentagono in Vietnam per rafforzare i legami (Di giovedì 29 luglio 2021) Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha cercato giovedì di rafforzare i legami di sicurezza con il Vietnam. Entrambi i paesi osservano le attività della Cina nel Mar Cinese Meridionale con crescente allarme. Ecco il resoconto della visita del capo del Pentagono. Perchè il capo del Pentagono è andato in Vietnam? Nonostante Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha cercato giovedì didi sicurezza con il. Entrambi i paesi osservano le attività della Cina nel Mar Cinese Meridionale con crescente allarme. Ecco il resoconto della visita deldel. Perchè ildelè andato in? Nonostante

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La libertà è condizione irrinunziabile ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le rego… - DPCgov : #27luglio Questa mattina il Capo Dipartimento Curcio in #Sardegna per fare il punto della situazione incendi con le… - Tg3web : Un forte richiamo alla responsabilità collettiva, quello lanciato dal Presidente Mattarella: 'La vaccinazione è un… - periodicodaily : Il capo del Pentagono in Vietnam per rafforzare i legami #Pentagono #Vietnam - giulia0268 : RT @DPCgov: #25luglio Incendi in #Sardegna: conclusa l'Unità di Crisi presieduta dal Capo Dipartimento, in collegamento con strutture opera… -