Il buongiorno al Barcellona è con una “gara” in golf cart (VIDEO) (Di giovedì 29 luglio 2021) Aria serena e clima disteso in casa Barcellona. La giornata è iniziata con un buongiorno speciale con tutti i calciatori impegnati in uno spostamento con le golf car, quasi come se fosse una "gara"... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 luglio 2021) Aria serena e clima disteso in casa. La giornata è iniziata con unspeciale con tutti i calciatori impegnati in uno spostamento con lecar, quasi come se fosse una ""...

Advertising

Lorenzored17 : Buongiorno con lo sfogo Quanto odio i tifosi dello United che svalutano Varane perché gioca nella Liga che è indiet… - XELA83_AHO : Passeggero: 'Buongiorno, io devo andare in Francia, ma Ryanair mi ha cancellato il volo per Barcellona per lo sciop… - DeugemoTwo : Barcellona pronto a lanciarsi nella Superliga spagnola di League of Legends in collaborazione con la S2V. Buongior… - giuseppesfrego2 : Il bellissimo murale a Barcellona dedicato a Raffaella Carrà realizzato da Tvboy. Buongiorno a tutti - massimianimarco : @ginalai123 Buongiorno. Ho amici che vivono in Spagna. La situazione non è bella in Catalogna e dicono nelle Isole… -