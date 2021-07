I “demoni” che hanno costretto Simone Biles al ritiro hanno un nome: cosa sono i “twisties” (Di giovedì 29 luglio 2021) Simone Biles ha dichiarato ufficialmente il proprio stop alle olimpiadi di Tokyo 2020 per stress e a problemi mentali. La medaglia d’oro ai Giochi di Rio 2016 ha raccontato di doversi confrontare con i propri “demoni”. Dopo il ritiro che ha suscitato tanto scalpore, l’atleta americana ha spiegato nel dettaglio quali sono le difficoltà che sta affrontando. Si chiamano “twisties”, e sono degli improvvisi blocchi mentali che fanno perdere l’orientamento durante l’esecuzione di esercizi aerei. “Soffro di twisties” ha ammesso l’atleta. È quello che le è ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021)ha dichiarato ufficialmente il proprio stop alle olimpiadi di Tokyo 2020 per stress e a problemi mentali. La medaglia d’oro ai Giochi di Rio 2016 ha raccontato di doversi confrontare con i propri “”. Dopo ilche ha suscitato tanto scalpore, l’atleta americana ha spiegato nel dettaglio qualile difficoltà che sta affrontando. Si chiamano “”, edegli improvvisi blocchi mentali che fanno perdere l’orientamento durante l’esecuzione di esercizi aerei. “Soffro di” ha ammesso l’atleta. È quello che le è ...

Advertising

RaiNews : #SimoneBiles, cinque volte medaglia olimpica a Rio, ha parlato della pressione che ha subito per mesi, scrivendo su… - RRenaeut : @ErikaBonari @SerendipityNY_ @giulia902225662 @ChimeraPraga Non era Tommy quello in mezzo a questi casini, fino a p… - elena_milanese : RT @RaiNews: #SimoneBiles, cinque volte medaglia olimpica a Rio, ha parlato della pressione che ha subito per mesi, scrivendo sui social ch… - GiuseLatorraca2 : 'Non ho capito che cosa è successo, non sapevo dove mi trovavo nell'aria, mi sarei potuta bloccare' - Così è più c… - SmorfiaDigitale : Tokyo2020. Simone Biles: 'Soffro di twisties'. Che cosa sono i 'demoni' della gi... -