I 15 milioni di italiani non vaccinati e i tamponi (costosi) per avere il green pass (Di giovedì 29 luglio 2021) Il governo ha esteso l'obbligo della certificazione verde: chi non è vaccinato almeno con una dose dovrà rivolgersi a laboratori e farmacie per un test rapido o molecolare. Sono stati stanziati fondi ...

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - borghi_claudio : Leggo anticipazioni che mi auguro siano uno scherzo. Con 30 milioni di italiani non ancora vaccinati, per lo più (g… - ferrazza : 4.179.598 di italiani sono stati colpiti dal coronavirus e non sono morti (dati aggiornati a ieri). Chi è stato cur… - mikid67 : RT @ROBYBOX: Però, malgrado 31+6 milioni di vaccinati i tg continuano a dare spazio alle inutili e faziose manifestazioni della minoranza n… - DarioC29929146 : RT @ROBYBOX: Però, malgrado 31+6 milioni di vaccinati i tg continuano a dare spazio alle inutili e faziose manifestazioni della minoranza n… -