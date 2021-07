Highlights fioretto femminile a squadre Tokyo 2020 | finale bronzo Italia-Usa scherma

(Di giovedì 29 luglio 2021) Riviviamo insieme laper iltrae Stati Uniti, valida per ildi. Le azzurre giocano una gara splendida e trionfano con il punteggio di 45-23, portando a casa la quinta medaglia per lain questi Giochi Olimpici, anche se purtroppo nessuna di queste è stata d’oro. Ecco glidegli assalti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020, gli highlights del bronzo dell'Italia a squadre femminile del fioretto - sportface2016 : #Tokyo2020 #Fencing Il video con gli highlights della medaglia d'argento di #Garozzo nel fioretto maschile -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights fioretto

Sportface.it

Dalla Makuhari Messe Hall di Tokyo arriva l'argento di Daniele Garozzo nelmaschile: guarda l'ultima stoccata che ha assegnato l'oro all'atleta di Hong Kong Cheung Ka Long per 15 - 11. E guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 su Discovery+Il video con glidella finale delmaschile individuale nella terza giornata di scherma a Tokyo 2020. Daniele Garozzo cede a Ka Long Cheung al termine di una contesa molto tirata, in cui lo ...Il fioretto femminile a squadre continua la sua tradizione di specialità sempre sul podio. Anche se la geografia mondiale si è allargata le azzurre di questa arma, dopo il 1984, non sono mai andate vi ...Daniele Garozzo non riesce a ripetere il trionfo di Rio 2016 ma conquista comunque la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nel fioretto. In finale a vincere è il portacolori di Hong Kong, Cheung ...