Highlights Djokovic-Nishikori 6-2 | 6-0 | quarti di finale Tokyo 2020 VIDEO

Il VIDEO dei momenti salienti della sfida tra Novak Djokovic e Kei Nishikori, valevole per i quarti di finale del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria schiacciante del numero uno al mondo, il quale ha sconfitto il padrone di casa con un eloquente 6-2, 6-0. Dominio del serbo, in volata verso una medaglia olimpica che coronerebbe ulteriormente la sua strepitosa stagione. Di seguito gli Highlights completi del match tra Djokovic e Nishikori, ottimo per qualità espressa dai tennisti.

