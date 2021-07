Hamza Rafia positivo al Covid-19: il comunicato della Juventus (Di giovedì 29 luglio 2021) La Juventus ha reso noto che il calciatore Hamza Rafia è risultato positivo al Coronavirus: ecco il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Laha reso noto che il calciatoreè risultatoal Coronavirus: ecco ildel club bianconero: “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di ...

