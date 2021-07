Halo Infinite | l’Assassinio non sarà presente al lancio bensì arriverà più avanti – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

343 Industries ha mantenuto la promessa e ha mostrato la tech preview dipoco tempo fa in un evento in streaming. In questa occasione, i fan scelti per la fase di test hanno potuto dare un'occhiata ai contenuti che potranno provare con mano a partire da oggi. ...La beta tecnica diè pronta al suo debutto e sarà mostrata questa sera, 28 luglio, alle ore 23.00 in streaming sul canale Twitch ufficiale del gioco. Domani, invece, prenderà il via la fase di test che ...Halo Infinite è stato mostrato per la prima volta in azione su Xbox One durante lo streaming di ieri sera, e gli sviluppatori hanno rivelato tanti nuovi dettagli sul gioco.. Halo Infinite è stato ...Vediamo del gameplay della beta di Halo Infinite. 343 Industries ha trasmesso questa notte una livestream in cui ha parlato della Beta Tecnica di Halo Infinite, che inizierà oggi per tutti gli Halo In ...