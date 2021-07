Gundogan | “Felice di iniziare la nuova stagione Siamo pronti”

Leggi su alfredopedulla

Ilkay Gündogan ha postato sul proprio account Twitter una foto che lo raffigura in campo per il ritiro con il Manchester City, con la seguente didascalia: "per la 2021/22 con grande positività. Sarà una enorme sfida come sempre, ma ci faremo trovare". Starting the season 21/22 with lots of positivity. It's gonna be a huge challenge as always, but we will be ready pic.twitter.com/pFW2YMRAHE — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) July 29, 2021