Gualtieri: non reale descrizione Raggi su Roma (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “La descrizione di una città che si è rimessa in piedi e funziona non risponde alla realtà, i Romani lo sanno”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra al Campidoglio, Roberto Gualtieri, in risposta all’intervento della sindaca Raggi che lo aveva appena preceduto nel corso di un confronto tra candidati al Comune che si sta svolgendo alla Casa dell’Architettura. “Prima di tutto va messa la città in grado funzionare, erogare servizi essenziali, spendere e attirare risorse. Cosa che non è accaduta. Bisogna rimboccarsi le maniche con concretezza- ha aggiunto- e ci stiamo elaborando programma sulla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)– “Ladi una città che si è rimessa in piedi e funziona non risponde alla realtà, ini lo sanno”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra al Campidoglio, Roberto, in risposta all’intervento della sindacache lo aveva appena preceduto nel corso di un confronto tra candidati al Comune che si sta svolgendo alla Casa dell’Architettura. “Prima di tutto va messa la città in grado funzionare, erogare servizi essenziali, spendere e attirare risorse. Cosa che non è accaduta. Bisogna rimboccarsi le maniche con concretezza- ha aggiunto- e ci stiamo elaborando programma sulla ...

