Green Pass trasporti e scuola, il governo rinvia la decisione alla prossima settimana, intanto si lavora sulla riforma della giustizia Il governo Draghi ha deciso di rinviare la decisione sull'obbligatorietà del Green Pass per accedere a treni, aere e navi. Stessa decisione è stata presa per quanto riguarda le vaccinazioni per il personale scolastico. La scelta del rinvio è stata pensata per osservare come si comporta la curva dei contagi per una ulteriore settimana e in base ai nuovi dati si prenderà una decisione definitiva. L'obbligo della vaccinazione di insegnanti e personale scolastico è un nodo abbastanza complesso da ...

