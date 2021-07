Green pass | Speranza | “Strumento anti-restrizioni | già scaricati 41 | 3 mln”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Ilè un mezzo essenziale per la gestione di questa fase epidemica diversa, caratterizzata da una alta percentuale di vaccinati nel Paese. E’ unoimportante per rendere più sicuri i luoghi dove esso è applicato e limitare le”. Così il ministro della Salute Robertorispondendo al Question time al Senato. “I numeri sono incoraggi– ha aggiunto – questa mattina alle 7 sono stati41,3 milioni di. Un dato significativo e una svolta digitale per il Paese”. L'articolo proviene ...

Advertising

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - andreapezzi : Condivido appieno le parole di #Cacciari sul tema del green pass. Per quel che vale sento la necessità di dirlo: ci… - DavPoggi : RT @vocedelpatriota: Montaruli (FdI): “Green pass contro la Costituzione, crea disparità tra cittadini” - cardalapizza : RT @laGigogin: Gli si fa' troppa importanza ai #novax. Il Paese Reale si sta vaccinando e sta scaricando il Green Pass. A fronte di qualche… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

La scarsa adesione alle proteste contro il'È l'affermazione della ragione contro l'irrazionalità e anche contro francamente la stupidità'. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a Cetara (Salerno), ha risposto ...'Ecco perché dico no ale alla logica del sorvegliare e punire', titola l'editoriale, pubblicato ieri sul quotidiano La Stampa, con cui Massimo Cacciari ha posto una serie di domande alla scienza e al diritto in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Sono "41,3 milioni i green pass scaricati" fino a questa mattina. Lo ha riferito il ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso del question time ..."E' stato incredibile lavorare con loro, la musica e il calcio uniscono la gente", ha affermato Garrix, presentando 'We are the people' (LaPresse) - L'annuncio era arrivato una se ...