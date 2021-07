Green pass | solo tre ristoratori aderiscono alla manifestazione

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 29 luglio 2021) di Monica De Santis L’appuntamento era alle ore 20 in piazza Portanova, in pieno centro città. E alle ore 20 in piazza c’era una decina di macchine delle forze dell’ordine e. Una decina di minuti dopo arrivano anche 5 – 6 no vax, ma questo non cambia la situazione. Quella che doveva essere una panifestazione di protesta contro la scelta del governo di far accedere nelle sale al chiuso di bar e ristoranti e nelle palestrele persone munite difine è stata un flop, vista la mancanza di adesione da parte dei gestori dei locali salernitani… “Abbiamo ...