Green pass, i deputati di Fratelli d'Italia occupano la Camera per protesta – Il video (Di giovedì 29 luglio 2021) Seduta sospesa. È stata questa la decisione del presidente di turno della Camera dei deputati Fabio Rampelli dopo che i deputati eletti nelle liste di Fratelli d'Italia sono scesi dalle loro poltrone per protestare in mezzo all'aula. In mano tanti cartelli, con una sola scritta: «No Green pass». La scelta di protestare è arrivata dopo che è stata respinta la richiesta del partito guidato dal Giorgia Meloni di votare a scrutinio segreto la questione pregiudiziale di costituzionalità al decreto legge sulle nuove misure per arginare ...

