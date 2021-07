Green Pass falsi su Telegram | dove si comprano illegalmente e cosa si rischia | prezzi | sanzioni e come riconoscerli

(Di giovedì 29 luglio 2021) Con il nuovo Decreto che entrerà in vigore dal 6 agosto 2021, si è scatenato il cosiddetto “Effetto Draghi” o “Effetto vaccini”. In vista dell’impossibilità a svolgere attivitàfare palestra o andare al ristorante, gli italiani si sono armati verso una corsa ai vaccini. Tuttavia c’è una fetta della popolazione (no vax) che sta cercando i suoi stratagemmi per ottenere il. Sui social sono circolati, ultimamente, annunci di vendita di: ottenibili solo con documento d’identità e tessera sanitaria. Leggi anche: VerificaC19, cos’è efunziona l’app per leggere ...

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull'uso distorto e discriminatorio da parte dell'Italia… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - andreapezzi : Condivido appieno le parole di #Cacciari sul tema del green pass. Per quel che vale sento la necessità di dirlo: ci…

Ma la presenza dei parlamentari leghisti (Claudio Borghi e Armando Siri in prima linea) alla manifestazione contro ilrischia di mettere nuovamente in crisi il dialogo tra i due? È questa ...... secondo il quale chi è vaccinato e si trova in un luogo nel quale si accede solo conha la 'garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose'?' Covid all'angolo, guerra quasi ...Protesta in aula, alla Camera, di un gruppo di deputati di Fratelli d’Italia. Durante i voti sulle pregiudiziali di costituzionalità sull’ultimo decreto Covid, hanno lasciato i loro banchi ed esposto ...“Servono indicazioni nazionali sulle immunizzazioni fatte con il vaccino Sputnik”, al momento non ancora autorizzato dalle autorità Ema e Aifa. “Dobbiamo - prosegue Donini - sapere come regolamentare ...