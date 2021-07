Green pass, Cacciari: «Il governo ha puntato solo sui vaccini. Chiedo: con il vaccino è finita o no?» (Di giovedì 29 luglio 2021) Non tanto la questione del Green pass in sé, ma il fatto che il lasciapassare sia l’ennesimo esempio di una logica da «emergenza permanente». Massimo Cacciari torna sul tema del certificato verde, dopo aver precisato i contenuti dell’intervento firmato con Giorgio Agamben, che tante critiche gli ha attirato, fino a fargli guadagnare anche l’appellativo di no vax. «Io richiamo l’attenzione su una tendenza che potrebbe diventare molto pericolosa, proprio perché è percorsa in modo inconsapevole», ha spiegato Cacciari in una lunga intervista a La Verità, che fa seguito a un intervento a sua firma già ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Non tanto la questione delin sé, ma il fatto che il lasciaare sia l’ennesimo esempio di una logica da «emergenza permanente». Massimotorna sul tema del certificato verde, dopo aver precisato i contenuti dell’intervento firmato con Giorgio Agamben, che tante critiche gli ha attirato, fino a fargli guadagnare anche l’appellativo di no vax. «Io richiamo l’attenzione su una tendenza che potrebbe diventare molto pericolosa, proprio perché è percorsa in modo inconsapevole», ha spiegatoin una lunga intervista a La Verità, che fa seguito a un intervento a sua firma già ...

