Gravina in Puglia: incendio, Difesa Grande a rischio come per i disastrosi roghi degli anni scorsi Il sindaco ai piromani: vigliacchi (Di giovedì 29 luglio 2021) Scrive Alesio Valente, sindaco di Gravina in Puglia: Difesa Grande è di nuovo in pericolo. come nel 2012, come nel 2017. Da ore stiamo chiedendo rinforzi e interventi adeguati per fermare le fiamme, originate in maniera dolosa in località Zingariello, ai margini dell’area boschiva. In questi minuti il fuoco sta entrando nel Bosco, rendendo vano il lavoro di due mezzi aerei e di uomini e mezzi dell’Arif, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile comunale. In risposta alle sollecitazioni formulate, poco fa il presidente della Regione Michele Emiliano mi ha ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 luglio 2021) Scrive Alesio Valente,diinè di nuovo in pericolo.nel 2012,nel 2017. Da ore stiamo chiedendo rinforzi e interventi adeguati per fermare le fiamme, originate in maniera dolosa in località Zingariello, ai margini dell’area boschiva. In questi minuti il fuoco sta entrando nel Bosco, rendendo vano il lavoro di due mezzi aerei e di uomini e mezzi dell’Arif, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile comunale. In risposta alle sollecitazioni formulate, poco fa il presidente della Regione Michele Emiliano mi ha ...

