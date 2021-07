Grave incendio tra San Giuseppe Jato, Piana degli Albanesi e Monreale, “Criminali” (Di giovedì 29 luglio 2021) È una vera e propria azione criminale, con queste parole il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, commenta il Grave incendio che si é sviluppato questo pomeriggio. Il rogo ha già distrutto una considerevole porzione di area boschiva e di macchia mediterranea. A bruciare parte di territorio compreso tra San Giuseppe Jato e Piana degli Albanesi. Le fiamme sono arrivate anche a Portella della Ginestra al confine con il territorio Monrealese. Il sindaco di Piana ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 29 luglio 2021) È una vera e propria azione criminale, con queste parole il sindaco di, Rosario Petta, commenta ilche si é sviluppato questo pomeriggio. Il rogo ha già distrutto una considerevole porzione di area boschiva e di macchia mediterranea. A bruciare parte di territorio compreso tra San. Le fiamme sono arrivate anche a Portella della Ginestra al confine con il territoriose. Il sindaco di...

