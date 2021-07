(Di giovedì 29 luglio 2021) Nicola Pisu,di Patrizia Mirigliani, verso ilVip. L’anticipazione bomba è stata diffusa da Davide Maggio attraverso il suo sito. Ildi Patrizia Mirigliani alVip Come anticipato da Davide Maggio, in una diretta su Instagram, Nicola Pisu sarà uno dei concorrenti della prossima edizione diVip.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip 6 cast, salta l’ex calciatore. Dandolo: “Nessun accordo” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, brutte notizie: 'Salta accordo con Walter Zenga' - infoitcultura : Grande Fratello Vip2021: le ultime novità sui nomi del cast - lostdiadem : Non capisco se con questo presunto cast del #gfvip Signorini voglia copiare l’isola altrimenti non mi spiego perché… - blogtivvu : Grande Fratello Vip, nel cast il figlio di una mamma famosa che lo aveva denunciato: ecco di chi si tratta -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Nicola Pisu , figlio di Patrizia Mirigliani , verso ilVip . L'anticipazione bomba è stata diffusa da Davide Maggio attraverso il suo sito. Il figlio di Patrizia Mirigliani alVip Come anticipato da Davide Maggio, in una ......di essere contro le discriminazioni ed a favore del DDL Zan se alla prima battuta scivolosa "affoghi" nell'acqua torbida in cui hai probabilmente nuotato ancor prima di entrare alVip ...Grande Fratello Vip, arriva nel cast il figlio di una mamma famosa che lo aveva denunciato per droga: ecco di chi si tratta.Il GF Vip ha iniziato a scaldare i motori in vista della sesta edizione, che prenderà il via nel mese di settembre. Scopriamo qualche indiscrezione in più sul presunto cast del GF VIP 6. GF Vip 6, ecc ...