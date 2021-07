Governo al lavoro su riforma giustizia, probabile passaggio in Cdm (Di giovedì 29 luglio 2021) E' "probabile" che sulla riforma Cartabia della giustizia penale ci sia un nuovo passaggio nel Consiglio dei ministri che dovrebbe iniziare a breve a Palazzo Chigi. E' quanto si apprende da diverse ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) E' "" che sullaCartabia dellapenale ci sia un nuovonel Consiglio dei ministri che dovrebbe iniziare a breve a Palazzo Chigi. E' quanto si apprende da diverse ...

Advertising

Montecitorio : #29luglio 1976 - Tina #Anselmi presta giuramento come Ministra del Lavoro e della Previdenza sociale nel governo An… - DSantanche : Facile parlare di #greenpass nei ristoranti e nei locali, ma poi chi controlla? I gestori dovranno fare gli sceriff… - marcodimaio : Le minacce di #Conte e dei suoi al Governo #Draghi sono ridicole. La sua incapacità di leadership ha già fin troppo… - RepaciGiuseppe1 : #Governo Draghi a favore della Confindustria # Massacro dei lavoratori e del Lavoro. Via il Governo Draghi!! ?? - VangeloMatteo : RT @kittesencul: Però a far propaganda, bisogna riconoscerlo, sono i migliori di tutti. Dicevano che 'grazie allo straordinario lavoro del… -