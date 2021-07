Gossip Uomini e Donne, Alessia Cammarota presa di mira per il suo peso: lei replica così (Di giovedì 29 luglio 2021) Da sempre nel mirino delle critiche per via del suo aspetto fisico, Alessia Cammarota ha deciso di dire basta. Dopo essere stata criticata per l’eccessivo ricordo alla chirurgia estetica e poi per l’eccessiva magrezza, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer di successo, viene contestata perché – a dire dei suoi haters – avrebbe preso qualche chilo. E così, stufa delle critiche più assurde, la moglie di Aldo Palmeri ha deciso di dire basta. Uomini e Donne, Alessia Cammarota ingrassata? La sua risposta Nonostante le due ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 luglio 2021) Da sempre nel mirino delle critiche per via del suo aspetto fisico,ha deciso di dire basta. Dopo essere stata criticata per l’eccessivo ricordo alla chirurgia estetica e poi per l’eccessiva magrezza, l’ex corteggiatrice di, oggi influencer di successo, viene contestata perché – a dire dei suoi haters – avrebbe preso qualche chilo. E, stufa delle critiche più assurde, la moglie di Aldo Palmeri ha deciso di dire basta.ingrassata? La sua risposta Nonostante le due ...

Advertising

Luke63556848 : @jesuiscialis Bada non intendo per la differenza di età, anche a me piacciono gli uomini sulla cinquantina ma accan… - Giusy60750013 : Questo soggetto ne a combinare di cotte e di crude a uomini e donne ed anche su riviste gossip #Prelemi seguito dal… - andreastoolbox : Uomini e Donne, Luisa Monti operata: Abbiamo dato morte a quella bestiaccia del tumore al seno… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Gianni uno di noiiiiiiiiiii - MaryPayne9444 : RT @Manuel_Real_Off: Gianni uno di noiiiiiiiiiii -