Google ha chiesto a tutti i suoi dipendenti di vaccinarsi (Di giovedì 29 luglio 2021) (foto: Drew Angerer/Getty Images)L’amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, ha annunciato che tutti i dipendenti del gigante digitale dovranno essere vaccinati prima di poter tornare a lavorare in presenza negli uffici dell’azienda. L’obbligo sarà imposto già dalle prossime settimane nei campus di Google con sede negli Stati uniti, per poi essere applicato gradualmente a tutte le sedi estere. La dichiarazione è arrivata in contemporanea con la notizia dell’obbligo vaccinale imposto da Netflix per i lavoratori dei suoi set statunitensi. Google riaprirà tutti i ... Leggi su wired (Di giovedì 29 luglio 2021) (foto: Drew Angerer/Getty Images)L’amministratore delegato di, Sundar Pichai, ha annunciato chedel gigante digitale dovranno essere vaccinati prima di poter tornare a lavorare in presenza negli uffici dell’azienda. L’obbligo sarà imposto già dalle prossime settimane nei campus dicon sede negli Stati uniti, per poi essere applicato gradualmente a tutte le sedi estere. La dichiarazione è arrivata in contemporanea con la notizia dell’obbligo vaccinale imposto da Netflix per i lavoratori deiset statunitensi.riaprirài ...

