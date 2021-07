Golf, Sepp Straka si gode la leadership alle Olimpiadi: “Ho tentato di essere aggressivo. L’obiettivo è la medaglia d’oro” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il leader a sorpresa del torneo olimpico dopo il primo giro, l’austriaco Sepp Straka, è particolarmente soddisfatto di ciò che è riuscito a fare: giro in -8, tutti birdie, una situazione che lo vede al vertice da numero 161 del mondo. E in Austria hanno iniziato a seguire il suo percorso con attenzione. Se n’è accorta la ORF, che ha raccolto le parole a caldo di Straka: “Il mio caddie e io ci siamo divertiti parecchio. Ricorderò sempre questo giorno”. E poi: “Se stai sul fairway su questo percorso, puoi davvero trarne vantaggio. I miei ferri erano caldi, ho cercato di essere aggressivo“. Ed è assai ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Il leader a sorpresa del torneo olimpico dopo il primo giro, l’austriaco, è particolarmente soddisfatto di ciò che è riuscito a fare: giro in -8, tutti birdie, una situazione che lo vede al vertice da numero 161 del mondo. E in Austria hanno iniziato a seguire il suo percorso con attenzione. Se n’è accorta la ORF, che ha raccolto le parole a caldo di: “Il mio caddie e io ci siamo divertiti parecchio. Ricorderò sempre questo giorno”. E poi: “Se stai sul fairway su questo percorso, puoi davvero trarne vantaggio. I miei ferri erano caldi, ho cercato di“. Ed è assai ...

