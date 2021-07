Golf, Olimpiadi Tokyo: Sepp Straka al comando dopo il primo giro. Migliozzi e Paratore al 41° posto, in chiaroscuro gli americani (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è concluso il primo giro del torneo olimpico di Golf maschile, con field limitato a 60 giocatori e senza taglio dopo la seconda giornata proprio per questo motivo, al Kasumigaseki Country Club, che si trova nella prefettura di Saitama. Al comando, per buona misura a sorpresa, c’è l’austriaco Sepp Straka, 28 anni, autore di un -8 su questo par 71 con tutti birdie, equamente distribuiti tra le prime e le seconde nove buche. Straka, che gioca prevalentemente sul PGA Tour, non ha ancora vinto un torneo sul massimo circuito americano e nei Major vanta un 28° ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è concluso ildel torneo olimpico dimaschile, con field limitato a 60 giocatori e senza tagliola seconda giornata proprio per questo motivo, al Kasumigaseki Country Club, che si trova nella prefettura di Saitama. Al, per buona misura a sorpresa, c’è l’austriaco, 28 anni, autore di un -8 su questo par 71 con tutti birdie, equamente distribuiti tra le prime e le seconde nove buche., che gioca prevalentemente sul PGA Tour, non ha ancora vinto un torneo sul massimo circuito americano e nei Major vanta un 28° ...

