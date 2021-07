(Di giovedì 29 luglio 2021)(Modena), 29 luglio 2021 - Dscatola spunta non un semiasse, ma una bandiera italiana, simbolo di una produzione nazionale sempre più a rischio. Gesto ancor più significativo perché ...

Advertising

qn_lanazione : Gkn, l'incontro a Maranello davanti alla Ferrari. Giani. 'Riapriremo il tavolo' FOTO / VIDEO - stefaniapuddu73 : RT @valibona44: > hanno ricevuto subito la #solidarietà di altri operai (#Gkn) e del 'Gruppo di supporto ai lavoratori Gkn' (studenti, cent… - stefaniapuddu73 : RT @radiondadurto: GKN CAMPI BISENZIO FIRENZE: QUESTA SERA L'INCONTRO CON I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - pameladiverona : RT @valibona44: > hanno ricevuto subito la #solidarietà di altri operai (#Gkn) e del 'Gruppo di supporto ai lavoratori Gkn' (studenti, cent… - violet6femme : RT @valibona44: > hanno ricevuto subito la #solidarietà di altri operai (#Gkn) e del 'Gruppo di supporto ai lavoratori Gkn' (studenti, cent… -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn incontro

LA NAZIONE

... Eugenio Giani , alla Festa dell'unità di Fiesole è intervenuto sul tema: "Dobbiamo farcela, in tutti i modi dobbiamo riaprire il tavolo" con il fondo Melrose di Londra, proprietario della, "...Da Massini a Pelù e anche un contributo video di Vasco. Oggia Maranello con le Rsu di Ferrari CreditsMaranello (Modena), 29 luglio 2021 - Dalla scatola spunta non un semiasse, ma una bandiera italiana, simbolo di una produzione nazionale sempre più a rischio. Gesto ancor più significativo perché anda ...Si è parlato anche di Gkn e dei lavoratori dell'azienda di Campi Bisenzio oggi in Parlamento. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha riposto ad un'interrogazione dell'Ono ...