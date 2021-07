fattoquotidiano : IL TESTIMONIAL Salvini arruola Totò Cuffaro, Paolo Berlusconi e Gianni Alemanno per il referendum sulla giustizia (… - fattoquotidiano : Dopo Renzi, Salvini e Bertolaso, aderiscono CasaPound, Cuffaro, Alemanno e Paolo B. Più che i referendum radicali s… - fattoquotidiano : Nel giorno decisivo sul fronte giustizia e sulle misure anti-Covid sulla scuola, il governo decide di rinviare. L'a… - LaNotifica : Giustizia, Salvini “Lavoro per mediazione, spero si chiuda oggi” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando perchè passi la riforma della giustizia, i referendum per cui continueremo a r… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Salvini

Lo dice il leader della Lega Matteoad un gazebo a Roma per la raccolta firma per i referendum sulla. "Per la Lega la partita è chiusa", aggiunge. .Sto facendo opera di mediazione, vediamo di chiuderla entro oggi ', ha detto Matteoin mattinata ai cronisti. Leggi Anche, la Lega si accoda: 'Salvare processi per mafia, droga e ...ROMA, 29 LUG - "Stiamo lavorando come Lega affinchè passi questa riforma in Parlamento. Abbiamo chiesto di aggiungere i reati di violenza sessuale e traffico di droga tra quelli su cui andare fino in ...Salvini: sto mediando, spero che il M5s non la tiri in lungo per altri giorni e settimane. Se nessuno si rimangia la parola data per la Lega la partita ...