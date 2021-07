Giustizia, riforma processo penale: cosa prevede, cosa cambia (Di giovedì 29 luglio 2021) Un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e associazione per traffico di droga per i quali le proroghe possono essere reiterate; esclusi i reati puniti con l’ergastolo; termini più ampi per l’aggravante del metodo mafioso; entrata in vigore graduale, con una norma transitoria fino al 2024 per dare modo agli uffici di organizzarsi; creazione di un Comitato tecnico scientifico presso il ministero della Giustizia che riferisca su smaltimento dell’arretrato e sui tempi di definizione dei processi. Sono le novità introdotte nella norma sull’improcedibilità, modificata oggi in Consiglio dei ministri dopo l’accordo raggiunto sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e associazione per traffico di droga per i quali le proroghe possono essere reiterate; esclusi i reati puniti con l’ergastolo; termini più ampi per l’aggravante del metodo mafioso; entrata in vigore graduale, con una norma transitoria fino al 2024 per dare modo agli uffici di organizzarsi; creazione di un Comitato tecnico scientifico presso il ministero dellache riferisca su smaltimento dell’arretrato e sui tempi di definizione dei processi. Sono le novità introdotte nella norma sull’improcedibilità, modificata oggi in Consiglio dei ministri dopo l’accordo raggiunto sulla ...

