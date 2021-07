Giustizia, la riforma necessaria: perché ora dobbiamo cambiare la Costituzione (Di giovedì 29 luglio 2021) Diciamo la verità. Il tema della riforma costituzionale non ha molto appeal. Un po' per la innegabile quota di tecnicalità che è ad esso connessa; un po' anche perché politicamente sembra usurato. I vari tentativi di riforma della nostra Carta sono tutti falliti: ultimo quello di Matteo Renzi, che ebbe il torto di personalizzare e politicizzare la questione oltre il dovuto. E invece si tratta di una questione schiettamente metapolitica, che, concernendo le regole generali, il perimetro del campo di gioco politico, dovrebbe essere affrontata in un'ottica molto ampia coinvolgendo la stragrande maggioranza delle forze presenti in parlamento. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Diciamo la verità. Il tema dellacostituzionale non ha molto appeal. Un po' per la innegabile quota di tecnicalità che è ad esso connessa; un po' anchepoliticamente sembra usurato. I vari tentativi didella nostra Carta sono tutti falliti: ultimo quello di Matteo Renzi, che ebbe il torto di personalizzare e politicizzare la questione oltre il dovuto. E invece si tratta di una questione schiettamente metapolitica, che, concernendo le regole generali, il perimetro del campo di gioco politico, dovrebbe essere affrontata in un'ottica molto ampia coinvolgendo la stragrande maggioranza delle forze presenti in parlamento. ...

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Morra: “Con nuova norma avremo giustizia di classe. Resteranno impuniti i privilegiati” - petergomezblog : Riforma della giustizia, Conte: “Non voglio neppure considerare l’ipotesi in cui non venga modificato il testo” - matteosalvinimi : andranno valutati i dati, senza complicare la vita alle famiglie con costi e burocrazia in più. Inoltre, mentre i 5… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giustizia: dossier riforma Cartabia atteso in Cdm: (ANSA) - ROMA, 29 LUG - Un passaggio sul dossie… - StefaniaFalone : RT @RaiNews: Nel testo approvato si parla di 'rilevanti e drammatiche' ricadute pratiche della riforma #giustizia #Cartabia -