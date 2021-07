Giustizia, governo spaccato: Cdm sospeso, M5S verso astensione (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Riforma della Giustizia, governo spaccato: Cdm sospeso, M5S verso l’astensione. “O si cambia o per noi l’intesa non c’è”, è la linea dei 5 Stelle, che chiedono che per tutti i reati di mafia non scatti l’improcedibilità. Mentre nella bozza di mediazione le “deroghe” riguarderebbero solo i reati previsti dagli articoli 416 bis e ter (associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso). “Così non ci stiamo”, avvertono fonti grilline. E ora si parla di possibile astensione in Cdm da parte dei ministri M5S. Giustizia, Cdm ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Riforma della: Cdm, M5Sl’. “O si cambia o per noi l’intesa non c’è”, è la linea dei 5 Stelle, che chiedono che per tutti i reati di mafia non scatti l’improcedibilità. Mentre nella bozza di mediazione le “deroghe” riguarderebbero solo i reati previsti dagli articoli 416 bis e ter (associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso). “Così non ci stiamo”, avvertono fonti grilline. E ora si parla di possibilein Cdm da parte dei ministri M5S., Cdm ...

