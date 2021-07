Giustizia: c'è l'accordo in Cdm sulla riforma. Via libera anche dal M5s (Di giovedì 29 luglio 2021) Via libera del Consiglio dei ministri alla proposta di mediazione sulla riforma del processo penale . Decisivo il via libera anche del Movimento 5 stelle. La mediazione che ha consentito di superare ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Viadel Consiglio dei ministri alla proposta di mediazionedel processo penale . Decisivo il viadel Movimento 5 stelle. La mediazione che ha consentito di superare ...

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Giustizia, Conte: “Accordo vicino? Lavoriamo affinché i processi si facciano” - EnricoLetta : Riforma della #giustizia che ci avvicina all’Europa e fa compiere grandi avanzamenti in termini di modernità ed eff… - repubblica : Riforma giustizia, trovato l'accordo in cdm sui reati di mafia. Via libera anche dal M5s alla proposta di mediazione - Macigno13 : @enniogiannascol @erretti42 Ennio non sono d'accordo dai. La prossima donna che verrà massacrata di botte o lav… - infoitinterno : Riforma Giustizia, trovato l'accordo in consiglio dei ministri. C'è il via libera del M5s - Il… -