Giustizia, Bartolozzi lascia Forza Italia. Furiosa la compagna del Cav: i partiti non sono taxi (Di giovedì 29 luglio 2021) Non è il green pass a minare la solidità del governo Draghi, ma la Giustizia. E’ su questo scivoloso terreno, infatti, che i partiti si dividono, anche al loro interno. Il caso Bartolozzi in Forza Italia E’ accaduto in Forza Italia, dove la deputata Giusy Bartolozzi ha disobbedito alle indicazioni di partito dicendosi contraria a un emendamento che avrebbe cambiato la definizione di Pubblico ufficiale. Emendamento che gli avversari del Cav hanno ribattezzato come una norma ad personam che avrebbe aiutato Berlusconi nel processo Rubyter. La nota di fuoco di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Non è il green pass a minare la solidità del governo Draghi, ma la. E’ su questo scivoloso terreno, infatti, che isi dividono, anche al loro interno. Il casoinE’ accaduto in, dove la deputata Giusyha disobbedito alle indicazioni di partito dicendosi contraria a un emendamento che avrebbe cambiato la definizione di Pubblico ufficiale. Emendamento che gli avversari del Cav hanno ribattezzato come una norma ad personam che avrebbe aiutato Berlusconi nel processo Rubyter. La nota di fuoco di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Giustizia, Bartolozzi lascia Forza Italia. Furiosa la compagna del Cav: i partiti non sono taxi… - luca_bartolozzi : RT @GiulioMarini2: @GPDP_IT Ai sensi dell’articolo 10.3 del Regolamento UE 953/21 non è chiaro come i soggetti individuati nel DL 105/21 po… - infoitinterno : Riforma della giustizia, fallisce il blitz dei forzisti per l’ultimo salva-Silvio. Ma Bartolozzi se ne va - angiuoniluigi : RT @repubblica: Riforma della giustizia, fallisce il blitz dei forzisti per l’ultimo salva-Silvio. Ma Bartolozzi se ne va - repubblica : Riforma della giustizia, fallisce il blitz dei forzisti per l’ultimo salva-Silvio. Ma Bartolozzi se ne va -