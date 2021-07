Giuseppe Giacomini | è morto a 80 anni il tenore acclamato dai teatri di tutto il mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si è spento a 80il. È stata la sovrintendente e direttrice artistica dell’Arena di Verona, la soprano e collega Cecilia Gasdia: “è stato una delle voci più straordinarie che abbia mai sentito dal vivo, e così straordinario era anche lui come persona. Dopo averlo ammirato da giovane figurante e corista, ho potuto cantare insieme a lui in moltissime serate d’opera memorabili. Voglio ricordarlo – continua la Gasdia – come amico affettuoso per il grandissimo senso di responsabilità che lo attanagliava prima di entrare in scena, come se ogni ...