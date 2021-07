Giunta al capolinea la storia tra Myriam Catania e Quentin Kammermann: i motivi (Di giovedì 29 luglio 2021) Myriam Catania è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5 e di fronte a tutta Italia aveva raccontato la sua storia sentimentale passata e presente. Oggi apprendiamo, da parte del suo ex compagno Quentin Kemmermann, che la loro storia d’amore è ufficialmente finita. Dopo il divorzio dall’ex marito Luca Argentero, infatti, Myriam Catania aveva conosciuto e si era innamorata del pubblicitario Quentin Kammermann. I due hanno avuto un figlio, l’amatissimo Jaques. Nel corso della permanenza della Catania al ... Leggi su trashblog (Di giovedì 29 luglio 2021)è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5 e di fronte a tutta Italia aveva raccontato la suasentimentale passata e presente. Oggi apprendiamo, da parte del suo ex compagnoKemmermann, che la lorod’amore è ufficialmente finita. Dopo il divorzio dall’ex marito Luca Argentero, infatti,aveva conosciuto e si era innamorata del pubblicitario. I due hanno avuto un figlio, l’amatissimo Jaques. Nel corso della permanenza dellaal ...

