Giovane mamma morta dopo puntura di insetto: shock anafilattico (Di giovedì 29 luglio 2021) . La donna lascia due figlie affrante da un dolore inconsolabile Screenshot Rosa RovescioVilla Literno, un comune di 12000 abitanti, in provincia di Caserta, da ieri è un comune in lutto. Una tragedia improvvisa e per questo ancora più terribile, ha sconvolto un'intera comunità. Una Giovane donna, Rosa Rovescio, di soli 44 anni, madre di due figlie, è morta a causa di una puntura di un insetto, che le ha provocato uno shock anafilattico. A quel punto per lei non c'è stato più nulla da fare.

