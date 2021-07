Giovane ghanese picchia e violenta la moglie romana di 54 anni | arrestato

(Di giovedì 29 luglio 2021) Un ragazzodi 29è statoper averto fisicamente e psicologicamente ladi 25più grande. Un ragazzodi 29nel 2018 aveva sposato una donna. Un matrimonio che doveva essere felice e ricco di speranze per tutti e due. In realtà si è rivelato un L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Giovane ghanese

LiberoQuotidiano.it

'Sei vecchia, mi devi mantenere': arrestatoche picchiava e violentava la moglie romana di 25 anni più grande Per ilè scattato l'arresto. Nella misura cautelare, richiesta dal pm ...La segnalazione inviata alle forze dell'ordine dopo il ricovero in ospedale ha dunque permesso l' arresto del, tale Omar P. Il giudice ha infatti firmato l'ordine di custodia ...Un ragazzo ghanese di 29 anni è stato arrestato per aver violentato fisicamente e psicologicamente la moglie di 25 anni più grande.L'incubo vissuto da una 54enne romana: "Mi costringeva a mantenerlo, a dargli una paghetta giornaliera. In un momento di disperazione ho tentato di tagliarmi le vene" ...