"Giornalista terrorista". Senza precedenti: una intera piazza contro David Parenzo. Lui reagisce così: che figuraccia... | Video

Un coro contro David Parenzo. Alla manifestazione di Roma contro il Green pass i partecipanti se la sono presa con il conduttore di In Onda, il programma serale di La7. "C'è stato un coro contro Roberto Speranza, ma anche contro di te David. Non sembrano molto amichevoli", ammette l'inviato della trasmissione. "Ah, proprio dedicato a me", replica il collega che affianca Concita De Gregorio. Intanto di sottofondo si sente la folla gridare "Giornalista terrorista". "Salutameli con grande affetto", prosegue Parenzo.

