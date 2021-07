Ginnastica | Maggio e D’Amato in top-20 all-around Domani in Italia | tifo per Ferrari | “Forza Vanessa | sventola il tricolore”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) Martinae Alicehanno preso parte alla finale all-delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove è stata incoronata la statunitense Sunisa Lee. La brianzola ha concluso in 19ma posizione col totale di 52.565 punti, mentre la genovese ha terminato in 20ma piazza col punteggio di 51.899. Entrambe le azzurre sono incappate in alcune sbavature, ma possono ritenersi soddisfatte di come hanno concluso la loro avventura ai Giochi. Entrambe sono state protagoniste in qualifica e nella finale a squadre, dove l’si è appena quattro decimi da quella che sarebbe stata una storica medaglia di bronzo. Avevano sulle ...