Gilles Rocca contro Nuovo | smentita la news | “Perso la testa per una mora”

(Di giovedì 29 luglio 2021) AGGIORNAMENTO: A distanza di ore dal gossip lanciato dal magazineecco arrivare la prontadi, il quale su instagram ha dichiarato quanto segue: “Quante sciocchezze scrivono i giornali…Giocate sulle vite dellene…Vi potrei anche querelare, ma non mi va di perdere tempo…” Parole che non lasciano spazio ad altre possibili interpretazioni:non è in crisi con Miriam Galanti e non frequenta nessuna. NOTIZIA PRIMA LANCIOe Miriam Galanti è finita? La bomba di ...

potterhead_1000 : ARTICOLO AGGIORNATO CON LA SECCA SMENTITA DI #GILLESROCCA: - ciaosonoandrea : RT @gabrielsniceass: ci ha rotto il cazzo due mesi con questa miriam e ora gilles rocca ha perso la testa per un’altra e si sono lasciati h… - Alice_cattani : Miriam e Gilles Rocca si sono lasciati #isola #tzvip - Alice_cattani : RT @ang_eli_ca_: Gilles Rocca e MIRIAMAMOREMIOMIMANCHI si sono lasciati #isola - binisusi : Gilles rocca.nn ne poteva più gli mancava il sesso. Il contatto .con chi? Lii di certo lo sapeva .Miriam menomale c… -

L'ex ballerino e naufragonon sarebbe più insieme a Miriam Galanti . Solo pochi mesi fa, sentendo le sue continue e spassionate dediche d'amore fatte all' Isola dei Famosi , questa prospettiva sarebbe sembrata ...e Miriam Galanti è finita? La bomba di Nuovo: 'La loro storia pare sia giunta al capolinea' In molti hanno notato in queste settimane su instagram cheè costantemente solo in ...In queste ore il pubblico è stato travolto da un’inaspettata notizia riguardante Gilles Rocca. L’attore, che si è fatto ...L’ex ballerino e naufrago Gilles Rocca non sarebbe più insieme a Miriam Galanti. Solo pochi mesi fa, sentendo le sue continue e spassionate dediche d’amore fatte all’Isola dei Famosi, questa prospetti ...