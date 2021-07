Gianni Nazzaro ha sposato Nada Ovcina sul letto di morte | la rivelazione dopo la scomparsa del cantante

(Di giovedì 29 luglio 2021)è venuto a mancare martedì 27 luglio. Ilaveva 72 anni e poco prima di morire ha voluto compiere un ultimo gesto nei confronti della donna amata,. La coppia si è sposata suldell’ospedale romano in cui l’artista era ricoverato e ha parlato della scelta di unirsi in matrimonio al settimanale Nuovo.ha affidato al magazine gli ultimi pensieri prima di morire.: il matrimonio suld’ospedale Poche ore ...

E' morto a Roma, al Policlinico Gemelli, Gianni Nazzaro, cantante e attore. Era gravemente malato. Morto Gianni Nazzaro: cantava l'amore con lievità pop

sapeva che gli erano rimasti pochi giorni di vita. Il tumore ai polmoni che lo ha colpito mesi fa non gli ha lasciato scampo. Così ha scelto di compiere l'ultimo gesto d'amore per la ...Soltanto due giorni fa la città piangeva la scomparsa di, cantante e attore partenopeo tra i più famosi della musica leggera degli anni '70.Matrimonio sul letto di morte. Il cantante Gianni Nazzaro, scomparso martedì a 72 anni per un brutto male ai polmoni, pochi giorni prima della fine ha organizzato nell’ospedale romano dove era ricover ...Lottava contro un male incurabile, ma ha lavorato fino a pochi giorni faUna carriera tra canzoni melodiche, ruoli al cinema e in tv e come presentatore ...