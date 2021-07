Giannelli riaccende gli azzurri Sto male | ma daremo tutto

(Di giovedì 29 luglio 2021) Torna, torna l'Italia. Due buone notizie al prezzo di uno: l'Italvolley ieri ha piegato il Giappone in una partita che poteva essere pesantissima caso di sconfitta, e invece è finita 3 - 1 ...

