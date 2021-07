Gianmarco Tamberi, l’altista italiano in cerca di un lieto fine alle Olimpiadi di Tokyo (Di giovedì 29 luglio 2021) Ogni salto è una professione di fede in una bugia. Perché flettere il proprio corpo fino a superare quell’asticella significa convincersi di poter dilatare un attimo fino a renderlo infinito, di relativizzare quella forza che ti calamita al suolo. Almeno per qualche secondo. Una vita di alti e bassi. È così anche per Gianmarco Tamberi, l’uomo a metà che ora corre il rischio di venire inghiottito nel limbo. Perché la storia dell’altista italiano è un romanzo in cerca di lieto fine dopo un plot twist doloroso. L’incipit arriva quando Gimbo è poco più di un bambino. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Ogni salto è una professione di fede in una bugia. Perché flettere il proprio corpo fino a superare quell’asticella significa convincersi di poter dilatare un attimo fino a renderlo infinito, di relativizzare quella forza che ti calamita al suolo. Almeno per qualche secondo. Una vita di alti e bassi. È così anche per, l’uomo a metà che ora corre il rischio di venire inghiottito nel limbo. Perché la storia delè un romanzo indidopo un plot twist doloroso. L’incipit arriva quando Gimbo è poco più di un bambino. ...

