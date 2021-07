Gf Vip 6, nel cast Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani che fu denunciato dalla sua stessa madre (Di giovedì 29 luglio 2021) È passato ormai un anno da quando Patrizia Mirigliani aveva svelato di essere stata costretta a denunciare il figlio Nicola Pisu per salvarlo dal vortice della droga nel quale era finito all’età di 18 anni. In quell’occasione Patrizia Mirigliani aveva raccontato la drammatica situazione in cui la sua famiglia si è ritrovata a vivere e delle continue richieste di denaro a cui il figlio li sottoponeva: Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Oggi Mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 luglio 2021) È passato ormai un anno da quandoaveva svelato di essere stata costretta a denunciare ilper salvarlo dal vortice della droga nel quale era finito all’età di 18 anni. In quell’occasioneaveva raccontato la drammatica situazione in cui la sua famiglia si è ritrovata a vivere e delle continue richieste di denaro a cui illi sottoponeva: Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Oggi Mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ...

