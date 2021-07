Gesesa illumina la storia del Sannio, nuova luce per l’Arco del Sacramento (Di giovedì 29 luglio 2021) Gesesa, sulle note dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, ha inaugurato la nuova illuminazione artistica dell’Arco del Sacramento di Benevento. Il nuovo sistema di luci consente, tramite l’uso di sfumature cromatiche, una lettura dei vari piani e la valorizzazione dei materiali costruttivi nel rispetto del patrimonio storico e culturale del sito. Sono intervenuti a questo importante evento, l’Amministratore Delegato di Acea Giuseppe Gola, il Sindaco della Città di Benevento Clemente Mastella, il Direttore Coo di Acea Giovanni Papaleo, il Presidente di Gesesa Domenico Russo e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021), sulle note dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, ha inaugurato lazione artistica deldeldi Benevento. Il nuovo sistema di luci consente, tramite l’uso di sfumature cromatiche, una lettura dei vari piani e la valorizzazione dei materiali costruttivi nel rispetto del patrimonio storico e culturale del sito. Sono intervenuti a questo importante evento, l’Amministratore Delegato di Acea Giuseppe Gola, il Sindaco della Città di Benevento Clemente Mastella, il Direttore Coo di Acea Giovanni Papaleo, il Presidente diDomenico Russo e ...

