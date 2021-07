Generali estende partnership con Vitality Group fino al 2028

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –annuncia l’estensione dellache si concretizza nell’innovativo programma di salute e benessere, progettato per incoraggiare e premiare i comportamenti virtuosi dei clienti che cercano uno stile di vita più sano. Dal 2014detiene i diritti del programma nell’Europa continentale. Laè stata estesaalla fine dele conoscerà una espansione in mercati chiave: nel 2021 in Italia con la nascita di Benefit, il life coach digitale per ...

Attraverso l'utilizzo di un programma digitale semplice e intelligente, i clienti di Vitality sono motivati a raggiungere i propri obiettivi di benessere individuali e ad adottare misure per ...