Gazzetta: Lukaku ha rifiutato l’offerta di oltre 10 milioni di ingaggio dal Chelsea (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Chelsea è piombato su Romelu Lukaku con un’offerta importante. Ma il campione nerazzurro ha detto no. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Il club londinese è alla ricerca di un centravanti: l’assalto a Erling Haaland non è andato a buon fine, almeno per il momento. E nel ristrettissimo taccuino dei Blues è ovviamente presente anche il nome di Lukaku. Così si spiega il tentativo di affondo, con un ingaggio da doppia cifra, superiore ai 10 milioni a stagione. Tentativo però subito respinto sul nascere da Romelu. Lukaku non ha intenzione di muoversi da Milano. Ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilè piombato su Romelucon un’offerta importante. Ma il campione nerazzurro ha detto no. Lo scrive ladello Sport. “Il club londinese è alla ricerca di un centravanti: l’assalto a Erling Haaland non è andato a buon fine, almeno per il momento. E nel ristrettissimo taccuino dei Blues è ovviamente presente anche il nome di. Così si spiega il tentativo di affondo, con unda doppia cifra, superiore ai 10a stagione. Tentativo però subito respinto sul nascere da Romelu.non ha intenzione di muoversi da Milano. Ha ...

