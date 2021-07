GAZZETTA – Berge al Napoli: il giocatore è convinto, la situazione colo Sheffield (Di giovedì 29 luglio 2021) Sander Berge accetterebbe un trasferimento al Napoli. Gli azzurri possono contare su questa sicurezza nel portare avanti la trattativa con lo Sheffield United. Nonostante l’infortunio di Demme il Napoli non ha ancora affondato il colpo, anche perché la SSCN vuole dare priorità ai bilanci, filosofia da sempre sposata da Aurelio De Laurentiis. Questo, però, non significa che il Napoli non ci provi. La crisi finanziaria ha messo in crisi chiunque e anche società molto più blasonate stanno facendo una fatica tremenda ad operare sul mercato. Berge: “si” al Napoli Intanto gli ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 luglio 2021) Sanderaccetterebbe un trasferimento al. Gli azzurri possono contare su questa sicurezza nel portare avanti la trattativa con loUnited. Nonostante l’infortunio di Demme ilnon ha ancora affondato il colpo, anche perché la SSCN vuole dare priorità ai bilanci, filosofia da sempre sposata da Aurelio De Laurentiis. Questo, però, non significa che ilnon ci provi. La crisi finanziaria ha messo in crisi chiunque e anche società molto più blasonate stanno facendo una fatica tremenda ad operare sul mercato.: “si” alIntanto gli ...

