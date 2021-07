Gaffe Rai, in onda la gara di tennis Croazia-Usa ma cosa si sente in sottofondo (Di giovedì 29 luglio 2021) La finale olimpica del doppio maschile di tennis sarà utta croata. A sfidarsi saranno Nikola Mektic e Ante Pavic, vincitori quest’anno di ben otto titoli, tra i quali spicca Wimbledon, e quella composta da Marin Cilic e Ivan Dodig. Mektic e Pavic hanno superato 6-4 6-4 gli statunitensi Krajicek e Sandgren, mentre Cilic e Dodig hanno battuto i neozelandesi Daniell e Venus con un agevole 6-2 6-2. Come riporta il sito Ubitennis, “una finale olimpica tra rappresentanti della stessa nazione è un’assoluta novità per il torneo di doppio maschile da quanto il tennis è stato reintrodotto nel programma olimpico. In precedenza era accaduto in due ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) La finale olimpica del doppio maschile disarà utta croata. A sfidarsi saranno Nikola Mektic e Ante Pavic, vincitori quest’anno di ben otto titoli, tra i quali spicca Wimbledon, e quella composta da Marin Cilic e Ivan Dodig. Mektic e Pavic hanno superato 6-4 6-4 gli statunitensi Krajicek e Sandgren, mentre Cilic e Dodig hanno battuto i neozelandesi Daniell e Venus con un agevole 6-2 6-2. Come riporta il sito Ubi, “una finale olimpica tra rappresentanti della stessa nazione è un’assoluta novità per il torneo di doppio maschile da quanto ilè stato reintrodotto nel programma olimpico. In precedenza era accaduto in due ...

